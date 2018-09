21.09.2018 16:06 | von: Frederick Dumke

Zeugenaufruf Spielotheken-Raub

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Spielotheken-Raub an der Fössestraße geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die drei maskierten Männer den Geschäftsraum gegen 02:15 Uhr betreten. Einer der Räuber habe die 35-jährige Mitarbeiterin dabei mit einer Schusswaffe bedroht. Im weiteren Verlauf gingen seine beiden Komplizen auf die Frau zu - dabei hielt einer ein Messer in der Hand - und forderte Geld. Mit der Beute flüchtete das Trio im Anschluss aus der Spielothek in unbekannte Richtung. Nun suchen die Ermittler Zeugen, insbesondere zwei derzeit unbekannte Männer, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls als Kunden in der Spielhalle aufhielten. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.