14.03.2019 17:14 | von: Arne Böwig

Zoll stellt über 70.000 Zigaretten sicher

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Zoll Hannover hat bei einer Kontrolle auf der A2 über 70.000 Zigaretten sichergestellt.

Nach Angaben des Amts wurde am Donnerstag ein in Polen zugelassenes Fahrzeug auf den Rastplatz Varrelheide geleitet. Der 26-Jährige Fahrzeuginhaber gab an, rund 300 Stangen Zigaretten für den Einzelhandel in Großbritannien mit sich zu führen. Die Ware war nicht mit einem Steuerzeichen versehen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt.