26.02.2019 16:26 | von: Arne Böwig

Zollamt stellt 250.000 Euro sicher

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Mann hat offenbar versucht, eine Viertelmillion Euro durch Deutschland zu schmuggeln.

Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, entdeckten Beamte das Geld bereits in der Nacht zum 15. Februar im Rahmen einer Routinekontrolle an der Raststätte Garbsen-Süd an der A2. Unter der Rücksitzbank befand sich ein schwarzer Plastiksack mit 250.000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover durch. Aus Ermittlungsgründen konnte die Sicherstellung erst jetzt bekanntgegeben werden.