Zu Gast auf der LieblingsBühne im September



Am 6. September 2018 ab 20 Uhr ist das Duo „Ines Herrmann und Martin Seidel“ "Zu Gast auf der LieblingsBühne“in der Lieblingsbar in Herrenhaußen.

Ines gründete schon in ihrer Jugend eine eigene Pop/Rock/Blues-Band und spielte dort Keyboard und Klavier. Später tourte sie durch die Bars, Cafés und Clubs in Deutschland, Irland und in den USA. Seit der Veröffentlichung ihrer ersten EP „roze hip“ im Jahr 2017 konzentriert sie sich verstärkt auf ihre eigenen Popsongs „mit dunklem Retro-Feel“ und arbeitet gerade an einer neuen EP.

Nebenbei organiert sie gemeinsam mit ihrem Singer/Songwriter-Kollegen Martin Seidel in Dresden die Veranstaltungsreihe „Songwriter’s Club“. Martin hat mit „Comin' Home" ebenfalls schon ein Soloalbum veröffentlicht, sein Musikstil vereint beschwingt Elemente aus Alternative, Country, Folk und Pop. Was gibt’s noch zu erzählen?

Die „LieblingsBar“ ist offizieller Partner der UNESCO City of Music Hannover. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Hannover wurde Anfang September 2017 die Veranstaltungsserie „Zu Gast auf der LieblingsBühne“ ins Leben gerufen, bei der an jedem ersten Donnerstagabend im Monat junge Nachwuchskünstler aus der Musikszene in Hannover und Umgebung auftreten und live ihre Songs präsentieren. Dazu werden an der Bar die Lieblingscocktails der Musiker gemixt.

radio leinehertz präsentiert die Veranstaltungsreihe.