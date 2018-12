03.12.2018 11:09 | von: Marisa Dziuk

Zu wenig Impfstoff

In den Apotheken in Hannover wird der Grippe-Impfstoff knapp.

So gebe es laut dem Landesapothekerverband kaum noch Apotheken, die den wichtigen Impfstoff im Sortiment hätten. Grund für den Mangel sei der häufige Wunsch von Patienten, sich in diesem Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen. Hinzu komme, dass in dieser Saison auch Kassenpatienten den Vierfachimpfstoff auf Rezept erhalten. Um das Problem zu lösen, sollen die hannoverschen Apotheken ab sofort direkt bei dem Impfstoffherstellern bestellen können. Schon vor gut vier Wochen war das landesweite Lieferproblem von Impfstoffen bekannt geworden.