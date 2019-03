28.03.2019 07:52 | von: Kaspar Weist

Zukunftstag in der Region Hannover

In zahlreichen Betrieben der Region haben Mädchen und Jungen anlässlich des Zukunftstages heute die Möglichkeit, in den Arbeitsalltag hineinzuschnuppern.

Aber auch die Kommunen selbst öffnen den Schüler*innen heute ihre Türen: Die Stadt Hannover bietet knapp 300 Jugendlichen einen Einblick in ihre Fachbereiche und Ämter. Die Stadt Seelze zeigt 23 Kindern die Berufsfelder der Stadtverwaltung. Im Regionshaus können Mädchen am Vormittag bei den Hausmeistern hospitieren, Jungen lernen den Alltag von Sozialarbeiterinnen kennen. Jährlich erhalten Jugendliche am Zukunftstag einen Einblick in die Arbeitswelt und haben so die Möglichkeit, sich in "geschlechtsuntypischen" Berufen auszuprobieren.