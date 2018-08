13.08.2018 13:43 | von: Frederick Dumke

Zuschauerrekord beim Seh-Fest in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Seh-Fest in Hannover ist am Samstag mit einem neuen Rekord zu Ende gegangen.

Gleich 20 der 21 Filmabende waren mit 1.300 Zuschauern restlos ausverkauft, insgesamt sind das 200 mehr Menschen als letztes Jahr. Der erfolgreichste Film war dabei „Mamma Mia – Here we go again“. Dieser war bereits 5 Wochen vor dem Termin so schnell ausverkauft, dass der Veranstalter ihn gleich ein zweites Mal zeigte. Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs war dieses Jahr auch das Wetter. Bei einer Durchschnittstemperatur von über 28 Grad und nur einem Abend, an dem es leicht regnete, konnten die Besucher das Kino-Erlebnis im Freien voll genießen. Und da alle Seh-Fest-Partner auch 2019 an Bord bleiben, ist Hannovers Kino-Erlebnis im Freien auch im kommenden Jahr gesichert.