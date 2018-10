26.10.2018 08:46 | von: Kai Rapke

Zuschüsse für Feuerwehr

Die Stadt Hannover hat Zuschüsse in Höhe von 250.000 Euro für den Feuerwehrtag 2020 beschlossen. Der Deutsche Feuerwehrverband rechnet mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Unter anderem soll von dem Geld eine internationale Sicherheitskonferenz finanziert werden. Das Land Niedersachsen stellt weitere 750.000 Euro in Aussicht. 2020 finden in Hannover sowohl die Retter-Fachmesse Interschutz als auch der 29. Deutsche Feuerwehrtag statt.